: Benimle Söyle 2. Teaser

10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:46

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Sunuculuğunu Enis Arıkanın yaptığı yarışmada 100 kişilik Türkiye'nin en büyük jürisine her bölüm başka bir ünlü konuk kaptanlık yapacak. Yarışmacılara bu en önemli sahne deneyimlerinde Metin Özülkü ve orkestrası eşlik ediyor olacak.

Birbirinden yetenekli yarışmacılar, 100 kişilik zorlu jürinin önünde performanslarını sergileyip onları şarkılarına eşlik ettirmeye çalışacaklar ve her bölümün sonunda en çok jüri üyesini ayağa kaldırmayı başaran iki yarışmacı büyük finale gitmeye hak kazanacak. Bu eğlenceli maratonun sonunda büyük finalde en başarılı olan yarışmacıyı ise son model bir otomobil bekliyor.

Şarkı söyleme hayali kuranların yarışması Benimle Söyle FOX'ta başlıyor!

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