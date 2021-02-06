Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu! Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan ilişkisini anlattı

10 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Karolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu. Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını reddetti. Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk'un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.

KADIN GELİNCE BİZ 4. KATTA GÖRÜŞÜYORDUK

Karolin Fişekçi şöyle dedi: "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu."

Orhan Pamuk ve Kiran Desai, 2010 yılında Hindistan tatillerinde böyle görüntülenmişti.

Çocuk haberini o sızdırmış

-2011'de Orhan Pamuk'un Almanya'da 5 yaşında bir oğlu olduğu iddiası da ortaya atılmıştı. Karolin Fişekçi, yayında o konudan da bahsetti:

"Bir ara Orhan Pamuk'un bir kadından çocuğu olduğuhaberi çıkmıştı. Meğer beni öğrenince Hintli kadın (Kiran Desai) o haberi basına sızdırmış."

Karolin Fişekçi, "Nobel kazanmış olmasaydı, Orhan Pamuk'la yine ilişki yaşar mıydınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.

Kaynak: Hürriyet