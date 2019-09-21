21.09.2019 16:08

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEF) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasının detayları açıklandı.

Bu yılki teması "Barış" olarak belirlenen, uluslararası öğrencilere yönelik kısa film, hikaye ve şiir yarışmasının basın toplantısı, Tulip Otel İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, yarışmanın hedefinin, uluslararası öğrencilerin gözüyle Türkiye'ye bakabilmek olduğunu belirterek, "İki yıllık tecrübe bize göstermiş oldu ki uluslararası öğrenciler Türkiye'yi ve Türk halkını farklı pencerelerden okumuş ve bizim kültürümüzün güzelliklerini özümsemişler. Bizden aldıkları görgü ve tecrübeleri kendi topraklarına taşıyarak, medeniyetimize büyük katkılar sunacaklar." diye konuştu.

Bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" başlığıyla 51 ülke 91 şehirde uluslararası öğrenci buluşmalarının yapıldığına dikkati çeken Bolat, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu vurguladı.

Bolat, dünyanın içinde bulunduğu buhrandan çıkmasının yolunun Müslümanların çabasına bağlı olduğunu anlatarak, Türk kültür ve sanatını dünyaya taşıyan bir mekanizmaya öncülük edeceklerini belirtti.

Mehmet Ali Bolat, "Bizler de kendi üzerimize düşen kısmını uluslararası öğrencilerimizle ilgilenerek, onların eğitimlerine ve sosyal hayatlarına katkı vererek, bu büyük gemiyi hedefine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yarışmanın bir diğer önemli amacı da ülkemiz kültür sanat dünyasına dünyanın 203 ülkesinden esintiler katarak, kültür ve sanat yapıtlarını daha zengin hale getirmektir." değerlendirmesine bulundu.

"Çok değerli bir çalışma"

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da "Benim Ülkem Türkiye" etkinliğinin çok değerli bir çalışma olduğunu, yarışmanın basında daha fazla yer alması için çaba gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal ise yarışmanın özellikle Müslüman ülkelerdeki gençlerin birbirleriyle bağlantı kurmasına vesile olacağı için önemli olduğunu kaydetti.

İslam dünyasında ruh olarak ortak bir dilin bulunduğunu fakat alfabe olarak ortak bir dil olmadığını ifade eden Haksal, şunları söyledi:

"Müslümanlar üzerindeki en temel sorun bu. Türk Cumhuriyetleri'nin de hepsi Türkçe konuşuyor ama kimse kimsenin Türkçesinden anlamıyor. Müslüman ülkelerin kendi aralarında doğru dürüst bir iletişim ve bağ yok. Siyasal anlamda var fakat kültür, sanat, edebiyat, düşünce, sinema alanlarında maalesef sıfır düzeyinde. Bu yarışmaların bize sağlayacağı en önemli katkının bu bağı geliştirmek olacağını düşünüyorum."

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Bahçelievler Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen organizasyonda, uluslararası öğrenciler "Barış" temasıyla hazırlanan kısa film, şiir ve hikaye olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak.

Yarışmanın kısa film kategorisi jürileri, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar Yusuf Kaplan, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, yapımcı Muhammed Uyar ve yönetmen Recep Köse'den oluşuyor.

Hikaye kategorisinin jüriliğini yazarlar Ali Haydar Haksal, İsmail Demirel ve Osman Koca yaparken, şiir kategorisinin jüri heyetinde şairler Nurettin Durman, Seyfettin Ünlü ve Serdar Kacır yer alıyor.

Başvuruların 20 Ekim'de sona ereceği yarışmanın değerlendirme süreci, 20-31 Ekim arasında, ödül töreni ise 16 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA