Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aylin, Kayra'nın velayetini alıyor mu?

04.11.2019 10:30

Benim Tatlı Yalanım oyuncu kadrosu ile büyük ilgi görüyor. 20. bölüm ile ekranlarda olan Benim Tatlı Yalanım'da, Kayra istemeden de olsa babası Nejat'ın köşeye sıkışmasına neden olmuştur. Benim Tatlı Yalanım izle, 20. bölüm fragman izle…

Benim Tatlı Yalanım Son Bölüm İzle…

BENİM TATLI YALANIM 20. BÖLÜM ÖZETİ

Aylin, Kayra'nın velayetini almak için elinden geleni yapacaktır. Nejat'ın avukatı ise olayın mahkemeye yansımasının Nejat için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade ederek, uzlaşmaya gidilmesini tavsiye eder. Görüşme yapılır ancak Aylin ile Nejat ilk etapta tartışma yaşarlar. Suna'nın da önerisiyle Aylin'in istediği gibi Kayra'nın annesinde kalmasında karar kılınır. Kayra, istemese de babasından ayrılmak istemediği için Aylin' gider.

AYLİN, HERKESİN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK HAMLEYİ YAPAR

Kayra, vücudunda rastladığı yaraları istemden de olsa annesine anlatır ve babasına söylememesini ister.Fakat Aylin, Kayra'nın vücudunda gördüğü lekeler sonrası fikrini değiştirerek velayet davasında beklenmedik bir oyun oynar. Nejat'ı yarı yolda bırakarak Kayra'nın velayetini almayı başarır.

21. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu'nun başrollerde olduğu Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm ile Cumartesi akşamı ekrana geldi. 21. bölüm fragmanı merak edilen dizinin henüz yeni bölüm fragmanı paylaşılmadı. 21. bölüm fragmanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz…

OYUNCULAR

Sevilen dizi Benim Tatlı Yalanım dizisi her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sevilen dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Furkan Palalı Suna, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Ege Kökengil, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç yer alıyor.