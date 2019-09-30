Benim Tatlı Yalanım 16. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm izle

30.09.2019 08:55

Star TV'nin sevilen dizilerinden Benim Tatlı Yalanım, yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Nejat, Suna ile yeni bir gelecek hayali kurarken Aylin buna müsaade edecek mi? Nejat Kayra'ya gerçekleri söylemek için hazırlık yapar. Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı, oyuncular haberimizde…

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE...

16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Nejat, Şevket ile görüşerek, Kayra'ya gerçekleri söyleme kararı aldığını açıklar. Bunu üzerine Şevket de Suna ile arasını düzeltmek için kolları sıvar. Rafet de yanında çalıştığı Berrin Hanım'ı birine sarılırken görür ve bu kişi aslında babası Şevket'tir.

Nejat, Serkan ve Hayri'ye Suna'ya aşık olduğunu açıklar. İkili bu itirafa sevinse de akıllarındaki tek soru Aylin'dir. Nejat, Suna'ya gelecek planlarından bahsettiği sırada Aylin konuşmalara şahit olmuştur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra'nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna'yı şoke etse de ikili yana yakıla Kayra'yı aramaya başlar. Öte yandan Kayra, asıl annesi Aylin ile birliktedir. Aylin, hiçbir şey fark ettirmeden Kayra'yı eve götürür. Nejat ve diğerleri Aylin'i karşılarında gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırırlar. Nejat içinde biriken öfkeyi orada Aylin'e kusar, Aylin ise çok önemli bir şey konuşmak için buluşma teklif eder.

Suna, Aylin'in dönüşüyle Nejat'ı kaybetme korkusunu içinde bir yerlerde yaşamaya başlar. Bu nedenle Nejat'a yüklenir. Suna'yı inandırmak adına, gitmek istemediği görüşmeye Suna ile birlikte gider. Aylin, Kayra'yı görmek istediğini söylese de Nejat delirmiş gibi karşı çıkar. Aylin'in başka çaresi yoktur ve Suna'yı araya koyar. Tabi bunlar yaşanırken Kayra, babasının aşık olduğu Suna ismini duymuş ve bu ismin sahibini öğrenmek için kendi çapında araştırmalar yapar. Bu sırada Nejat, Hande'nin yaptıklarını öğrendiğinde onu işten kovar.