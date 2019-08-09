Benim Tatlı Yalanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm izle

09.08.2019 00:53

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünde olumlu yorumlar yapılan Benim Tatlı Yalanım'da heyecan giderek artıyor. İlk bölümü izleyenler gelecek haftada neler olacağını şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.

BENİM TATLI YALANIM 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Hande'nin Nejat'a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat'ın evinden kaçar gibi gider. Hande ve Nejat'ın arasında yaşananları umursamamaya karar verir ancak bu konuda pek başarılı olamaz. Suna, Hande'yle yüzleştiğinde, Hande gerçek yüzünü gösterir. Suna, kandırıldığını anlar ancak Nejat'a gerçeği söyleyecek ve mektubu verecek cesareti yoktur. Saniye ve Burcuyla dertleştiği sırada sürpriz bir şekilde aradığı cesareti bulur, Nejat ve Hande'nin bulunduğu partiye elinde mektubuyla gider.

BENIM TATLI YALANIM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin fenomen dizisi Benim Tatlı Yalanım 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eğer yayınlanırsa startv.com.tr ve Star TV Youtube kanalından izleyebilirsiniz.