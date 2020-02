: Benim Söyle 3. Bölüm Tanıtımı

04.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:47

Benimle Söyle Yeni Bölümüyle 24 Ocak Cuma 20: 00'de FOX'ta!

Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından "All Together Now", Türkiye'de "Benimle Söyle" adıyla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Benimle Söyle" şarkı yarışmasının sunuculuğunu Enis Arıkan üstlenirken, sürpriz isimler birbirinden değerli jüri üyelerine kaptanlık yapacak.

100 KİŞİLİK JÜRİ!

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik "Benimle Söyle" jurisi müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak, bu sıra dışı yarışma müzik tutkunlarını ekrana kilitleyecek!

Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösterecekler. Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanacak. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise, kendi aralarında tekrar mücadele edecekler ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabilecek.

İŞTE ALANINDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ!

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres'in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

