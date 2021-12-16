"BENİM OYUNUM, BENİM TERAPİM" PROJESİ BAŞLADI! - Haberler
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"BENİM OYUNUM, BENİM TERAPİM" PROJESİ BAŞLADI!

Habermetre - Haberler | Toplum

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yürütücülüğünü Öğr. Gör. İrem ALTAN AKSU' nun yaptığı " Benim oyunum, benim terapim" projesi hayata geçti.

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yürütücülüğünü Öğr. Gör. İrem ALTAN AKSU' nun yaptığı " Benim oyunum, benim terapim" projesi hayata geçti.

Ekibinde İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 2. Sınıf öğrencileri Almira Aleyna ÇAKICI, Beyza ÖZTÜRK, Duygu ATEŞ'in bulunduğu proje, Özel Pendik Şifa Hastanesi iş birliği ile her hafta Salı günleri gerçekleştiriliyor.

Projede, herhangi bir sebeple hastanede bulunan 0-10 yaş aralığındaki çocuklar, önceden belirlenmiş olan temalara göre her hafta farklı etkinliklere katılıyorlar. Proje aracılığıyla çocukların hastanede bulundukları süre içerisinde kaygı seviyelerini azaltmak, hastanede geçen sürelerinde çocukları dijital oyunlardan uzaklaştırmak, eğlenirken öğrenmeleri amaçlandı.

Etkinlik sonunda ebeveynlerin memnuniyetlerini geri bildirim formları aracılığıyla belirttiği bu proje, 2021-2022 Güz Eğitim Öğretim dönemi boyunca devam edecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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