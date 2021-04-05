'Benim Oyun Sandığım' öğrencilere ulaştı
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'Benim Oyun Sandığım' öğrencilere ulaştı

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'Benim Oyun Sandığım' öğrencilere ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi öğrencilere yönelik hazırlanan 'Benim Oyun Sandığım' adlı eğlenceli eğitim ve oyun seti Kahta ilçesinde öğrencilere ulaştı.

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Kırsal bölgelerde okul öncesi eğitim alamayan öğrencilere yönelik hazırlanan sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yapboz, hikaye gibi oyun ve eğitim setlerinden oluşan 'Benim Oyun Sandığım' Kahta ilçesine bağlı Tütenocak, Sirakaya, Bozağaç, Gülveren ve Karadut Köyleriyle Salik Mezrasında yaşayan okul öncesi öğrencilere ulaştı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk ve Okul Öncesi Öğretmeni Hüseyin Altuntaş ile Ferhat Dündar öğrencilere ulaşarak 'Benim Oyun Sandığım' projesi hakkında velileri bilgilendirdi.

Okul öncesi eğitimi alamayan öğrenciler, hazırlanan oyun ve eğitim setiyle evlerinde ebeveynlerinin gözetiminde eğitim alacak. Yaptıkları oyun ve eğitim çalışmalarını proje koordinatörü Okul Öncesi Öğretmeni Hüseyin Altuntaş ve Ferhat Dündar ile okul müdürleri takip edecek.

'Benim Oyun Sandığım' öğrencilere ulaştı

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, "oyun sandığı içerisinde hazırlanan oyun ve eğitim materyalleri Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlandı. İçerisinde Adıyaman'ında bulunduğu 26 pilot ilde uygulanmaya başladı. İlçemizde ise 13 öğrencimize bu eğlenceli eğitim setini ulaştırdık. Proje ile öğrencilerimiz ebeveynleriyle birlikte erken çocukluk döneminde oyunlar oynayarak nitelikli eğitim alması ve nitelikli vakit geçirmesini hedefliyoruz. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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