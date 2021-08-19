'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' ne demek?
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'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' ne demek?

'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' ne demek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Katıldığı canlı yayında gazetecilerin erken seçim sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu için kullandığı "Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" deyimini merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' ne demek, nedir? 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu için kullandığı "Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" deyimini kullandı. Peki, 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' ne demek, nedir? 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur' anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

'BENİM OĞLUM BİNA OKUR DÖNER DÖNER YİNE OKUR' NE DEMEK?

Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin gelen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim öğrencilik yıllarımızdan öğrendiğimiz bir tekerleme var. 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur.' Bunların söylediği şey bu. Murat sen biliyor musun anlamını?" dedi.

Deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" şeklinde karşımıza çıkıyor. Başka bir bilgiye göre deyim şöyle açıklanıyor:"Binâ, Arapça dilbilgisinde fiillerin çatılarını, Emsile de fiil çekimi ve örneklerini içerirdi. Bu ders, medreseye yeni başlayan çocuklar için çok zordu. 'Binâ' dersinde başarılı olanlar bir üst aşamalara geçirilirdi. Ancak o aşamalarda hata yapan öğrenciler geri çevrilip yeniden 'Binâ' okumaya mecbur edilirdi." Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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