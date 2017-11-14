Benim Küçük Sözlerim" Arapgir'de Gösterildi

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Akçadağ'da "Benim Küçük Sözlerim" adlı filmin gösterimi yapıldı.



Malatya Büyüksehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali devam ediyor. 9 Kasım'da başlayan festival kapsamında yer alan birçok uluslararası ve ulusal etkinliğin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçelerde de etkinlikler gerçekleştiriliyor. "Festival Geldi" başlığıyla 7. Malatya Uluslararası Film Festivali programına dahil edilen birçok proje, çocuklardan özel gereksinimli bireylere, mültecilerden huzurevi konuklarına kadar Malatya'da her yere, herkese festival ulaştırılıyor. Bu kapsamda Arapgir Sami Aydınlar Kongre ve Kültür Merkezinde "Benim Küçük Sözlerim" film gösterimi yapıldı.



Yoğun katılımın olduğu film gösteriminin ardından sinema severler "Benim Küçük Sözlerim" film yönetmeni Bekir Bülbül ve yönetmen yardımcısı Büşra Bülbül ile soru cevap şeklinde kısa bir söyleşi gerçekleştirdiler. - MALATYA