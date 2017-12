Benim Gibi Olanlar Hayata Küsmesin"

Ümraniye'de yüzde 50 bedensel engeliyle minibüslere kahyalık yapan Necdet Baştürk, engelli vatandaşların hayata küsmemesi gerektiğini belirterek, "Herkes hayatını yaşamalı, engeline bakmamalı." dedi.



Elleri ve ayaklarındaki engeli dolayısıyla ehliyet alamayan Necdet Baştürk, minibüs durağında kahyalık yaparak hayata tutunuyor.



Lise yıllarında minibüslerde muavinlik yaparak geçimini sağlayan Baştürk, 10 yıldır minibüs durağında kahyalık yaparak minibüsler arası hareket saatlerinin düzenini sağlıyor.





Şoförler ve yolcular tarafından sevilen Baştürk, her gün 09.00-21.00 arasında mesai yapıyor.



Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır Ümraniye İnkılap Mahallesi minibüs durağında kahyalık yaptığını söyledi.



Minibüslerin içinde büyüdüğünü belirten Baştürk, "2003'ten beri bu işle uğraşıyorum. 5 sene muavinlik yaptım. 10 senedir de kahyalık yapıyorum. Çalışma hırsıyla minibüslerin arasında, içinde yetiştim. Sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar çalışıyorum. Günlük 80 lira alıyorum. Araçların kalkış saatlerini ve dakikalarını kontrol ediyorum. Her 7 dakikada bir araçlar kalkıyor. Arabanın saatini kontrol ediyorum. Aracın kalkış saati geçtiği halde yolcu alıyorsa, şoförden yolcunun parasını alıyorum. Diğer gelen aracın hakkına girmemesini sağlıyorum. Trafik olduğu zaman minibüs şoförlerine komut vererek trafiğin açılmasını sağlıyorum. Yol tıkandığı zaman araçları ileriye veyahut geriye aldırıyorum." diye konuştu.



Kendisi gibi engeli olanların üzülmemesini isteyen Baştürk, "Benim gibi olanlar, hayata küsmesinler. Herkes hayatını yaşamalı, engeline bakmamalı. Ben de zamanında çok kafama takıyordum. Her zaman Allah'a şükür etmek lazım." diye konuştu.



Durak esnafı Erol Kayakaç ise Necdet Baştürk'ün çalışkan, mücadeleci ve temiz kalpli bir insan olduğunu kaydetti.