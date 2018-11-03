Benim Adım Şiir" Etkinliği

Samsun'da ihtiyaç sahibi 30 ilkokul öğrencisinin sanatsal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağlamak amacıyla şiir ve söyleşi programı düzenlendi.

Şair ve yazar Asude Mert tarafından bir kafede düzenlenen programa iş adamları, şairler, yazarlar, hekimler, gazeteciler ve yerel sanatçılar katıldı.

Şiir ve söyleşilerin yer aldığı "Benim adım şiir" konulu programın açılışında konuşan Asude Mert, kurdukları sosyal platform ile Samsun'un merkez ve ilçelerinde yaşayan sosyo ekonomik durumu iyi olmayan 30 ilkokul öğrencisinin hayatına dokunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu çocukların gelişimine katkı sağlayacak her bireyin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Mert, "Toplumun, imkanları kısıtlı olan çocuklara karşı daha duyarlı olması için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizler ilk adımı attığımız bu programda şehrimizin önemli şair, yazar ve sanatçılarını da aramıza alarak farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Çocuklar için bir nebze de olsa faydalı olmaya çalıştıklarını aktaran Mert, "Çocukları kültür ve sanatla buluşturmak istiyoruz. Bugün ilki olan bu etkinliği her ay geliştirerek ve çocuklara katkı sağlayarak yapmak istiyoruz. Bu kapsamda gelecek programlarda çocuklarla şiir başta olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Burada atılan güzel adımların çocuklarımızın yarınlarına birer umut olacağına inanıyorum." dedi.

Programda Nermin Eker, Nadi Macit, Saadet Erdoğan, Bilal Yazıcı ve Nebiye Ayaz'ın okuduğu şiirlere Ferdi Sövmen, Cihangir Dülger, Selami Karabatak da enstrümanlarıyla eşlik etti.