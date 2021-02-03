Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 3 Şubat yeni bölüm fragmanı izle!

Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Benim Adım Melek var mı? İşte ayrıntılar...

Benim Adım Melek kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Benim Adım Melek var mı? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı ve son bölümü izle! İşte detaylar haberimizde...

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek 3 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alpay, Halil'e Melek'le taktığı yüzüğün hesabını sorarken Melek kötü durumdadır. Aile hem Melek'in durumu hem Kadriye'nin erken doğum riski sebebiyle telaş içerisinde kalır. Gülşad ise Ömer'in hevesle hazırladığı sürprizin mahvolmasından ötürü kendini suçlu hissetmektedir. Sürprizin bozulmasında karısının payı olduğunu anlayan Cumali, Zümrüt'e hesap sorar. Bu arada Vildan, Zümrüt'ün yaptıklarından ötürü bir çözüm aramaya başlar. Zümrüt, Defne ve Ömer'e engel olmaya çalışırken kendini hiç ummadığı bir durumda bulur.

Kader, evlat sahibi olmak isteyen Mahmut ve Kadriye'ye bu sefer gülecek midir? Halil Alpay'dan ötürü çaresizlik içinde kalmıştır. Melek ise onun bu halini kendince anlamlandırmaya çalışır. Defne'ye hayallerinin peşinden gidebileceği bir yol açılır. Karadağlar ve Şirhanlar yirmi sene önceki heyecanlarını tekrar yaşayıp yeni bir sayfa açmak için hazırlanırken Melek ve Halil nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaktır?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, "Benim Adım Melek" elli birinci bölümüyle ekranlara geliyor. 3 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan "Benim Adım Melek" yaşanacakların detayı şöyle: Cumali ve Seyitali torunlarının ve çocuklarının mutluluğu için üzerlerine düşün ne ise yapmaya hazırdır… Melek sonunda Halil ile kavuşacağı için mutludur. Halil ise sözleşmenin etkisi ile bu nişan mutluluğunu yaşayamaz.

Kadriye, doğumu sağ salim gerçekleştirir. Ama ikizlerini bir türlü kucağına alıp bağrına basamaz. Kenan, Alpay'ın Melek ile Halil'i rahatsız ettiğini ve bir planın peşinde olduğunu sezer. Alpay'ı yakın takibe alır. Kenan neler olduğunu çözebilecek mi? Cumali, Halil'in düşünceli ve sıkıntılı hallerini fark eder. Ama nedenini bir türlü çözemez.

Vildan, Zümrüt'e artık dayanamayıp konaktan ayrılmakta karalıdır. Ömer doğup büyüdüğü konağı mı yoksa annesini mi seçecektir? Şirhanların konağında yaprak dökümü mü yaşanacak? Alpay Halil'i her yerde yakalayarak sözleşmeyi hatırlatır ve gerginlik yaratır. Halil, Alpay'la yaptığı sözleşme gereği nişan yüzüğünü atacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!