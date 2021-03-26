Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Benim Adım Melek son bölüm full izle!

Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Benim Adım Melek son bölüm full izle! TRT ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek izle! Benim Adım Melek saat kaçta? Benim Adım Melek ne zaman? Benim Adım Melek bugün var mı?

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek 57. bölümü ile ekrana geldi. Peki Benim Adım Melek 58. bölüm bugün var mı? Benim Adım Melek ne zaman? Benim Adım Melek bugün var mı? Benim Adım Melek neden yok? Benim Adım Melek 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Benim Adım Melek son bölüm full izle!

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN?

Benim Adım Melek her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TRT 1'de başlıyor. 31 Mart Çarşamba günü yeni bölümü ile TRT ekranlarında.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur. Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek? İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin'de İkra'nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra'nın abisi gerçekten Mardin'de mi? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt'ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?