Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! TRT Benim Adım Melek 54. bölüm full izle!

TRT ekranlarında yayınlanan, Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerinde yer aldığı Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! TRT Benim Adım Melek 54. bölüm full izle!

Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Adım Melek 55. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle! TRT Benim Adım Melek 54. bölüm full izle!

TRT BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Cumali, Melek ile Halil'in ayrılmasına göz yumamaz. Seyitali ile dostluğunu da tehlikeye atmaz. Cumali para için çocukların mutluluğuna engel olmayacaktır. Halil, Zümrüt'e bu durumu açıklayamayacağının farkındadır. Melek de öğrenmiş olsa bu evliliği istemeyecektir. Halil bu durumun gerginliğini yaşarken Cumali, aileleri evliliğe hazırlamaktadır. Ama Alpay gerçekten tapuları mı yoksa Halil ve Melek'in evlenmemelerini mi istiyor?

Vildan, Zümrüt'ün konakta Defne'ye eziyet ettiğinin farkındadır. Biraz baş başa kalabilmeleri için Ömer ile birlikte sürpriz balayı organize eder. Defne ve Ömer in birlikte güzel zaman geçirmelerini ister ama beklenmedik bir olayla Ömer ve Defne balayından Apar topar dönmek zorunda kalacaklardır. Şirhanları ve Karadağları sarsacak bu beklenmedik olay nedir?

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!