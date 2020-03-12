Benim Adım Melek 25. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek izle Benim Adım Melek 25. bölüm fragmanı ekrana geldi. Defne ve Ömer'in yaşadıkları ile sarsılan Melek, önündeki mahkeme nedeniyle de zor zamanlar geçirir. Benim Adım Melek 24. bölüm Çarşamba akşamı yayımlandı. Benim Adım Melek son bölüm haberimizde.

Benim Adım Melek 24. bölüm Çarşamba akşamı izleyenle buluştu. Adnan, Kenan tarafından her yanda aranır. Ömer ise yaşam mücadelesini sürdürmeye devam eder. Funda da fırsatları değerlendirmek için sıradadır. Benim Adım Melek hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Benim Adım Melek son bölüm izle...

25. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Melek, çocuklar ve Alpay için beklenen an gelmiştir. Çocularını kaybetme korkusu ile içi içini yiyen Melek'e Alpay istediğini verir. Çocuklar artık tamamen annelerinde kalacaktır. Ancak Alpay, çocuklarının onu sevmediğini düşünerek büyük üzüntü yaşar.

Ömer sonunda uyanmıştır. Ancak Seyit Ali ile Cumali'yi tedirgin eden bir ey vardır. Melek'i neler bekliyor?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık herkesin acısı birdir. Tüm yürekler Ömer için birleşmiştir. Melek, Defne'ye mi, Ömer'e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere sevk eder.

Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne'ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır.

Kenan, Adnan'ın izine ulaşabilmek için çabalar. Her zamanki hinliğiyle Kenan'ın karşısına geçen Funda'nın teklifi ne olacak? Defne, babasının yanına gidip ondan neden ve nasıl bir yardım isteyecek?