Benim Adım Melek 23. bölüm fragmanı yayımlandı! Benim Adım Melek son bölüm izle

05.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:22

Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yayımlanan yeni bölüm fragmanında ise Defne ile Ömer, Adnan'ın neden olduğu kaza nedeniyle hastaneye kaldırılırlar ve durumları kritiktir. Melek'i zorlu süreç bekliyor. Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek son bölüm izle...

23. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Melek'in telefonda kızı ile konuştuğu sırada trafik kazası geçiren Defne ile Ömer'in nerede oldukları hala bulunamamışken, polisten gelen bilgi neticesinde ikilinin Antep - Urfa arası yolda kaza yaptıkları öğrenilir. Haber sonrası Melek'in yanı sıra Cumaali de yıkılır. Çünkü Defne ile Ömer'in durumu çok ciddidir. Peki, Defne ve Ömer kurtulabilecek mi? Melek'i neler bekliyor?

22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne'yi kaçırarak aşkına sahip olacağını sanan Adnan'ın bundan sonraki adımı ne olacak?

Kerem'in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem'in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır.

Defne'yi bir kez kaybetmenin köşesinden dönen Ömer, bir daha böyle bir şey olmasına izin vermeyecektir. Melek, yüreği ağzında kızından gelecek haberi beklerken locada işler karışır ve Cumali, Melek'e yüklenir. Gelen telefondaki çığlıkla Melek'in çığlığı birbirine karışır.