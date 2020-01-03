"Beni Takip Et" evine veda edecek son isim kim olacak?

03.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:15

Yarışmacıların takipçilerini arttırmak ve büyük ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştığı programda, bir isim daha bu hayaline veda etmek zorunda kaldı.

Geçen hafta olduğu gibi bu haftada eleme potasına giren isimler şaşırttı. Takım olarak son kapışmanın yaşandığı programda, bireysel mücadele döneminin başladığı duyurusu da yapıldı.

Endeğer Yapım'ın dikkat çeken projesi Beni Takip Et hafta içi her gece 01.00 de teve2 ekranında...

Kaynak: Bültenler