Beni Sevenler Listesi Filmi
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Beni Sevenler Listesi Filmi

Beni Sevenler Listesi Filmi
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Beni Sevenler Listesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Beni Sevenler Listesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kar filminin yönetmeni Emre Erdoğdu’nun ikinci uzun metraj filmi siyah-beyaz oluşu, ana rollerde genç oyuncularının başarısı ve akıcı anlatımıyla dikkat çekiyor. Cihangirli “ünlülerin tedarikçisi” olarak Cihangir’le esas mahallesi Bağcılar arasında bölünmüş bir hayat süren Yılmaz’ın keyfi yerindedir. İşi dolayısıyla irtibatta bulunduğu dizi yazarı ve oyuncularla dost olduğu, yaptığı işle onları mutlu ettiği, sevildiği duygusuna sahiptir. Bu duygunun içtenliğine ve genel olarak hayata olumlu bakışına rağmen Yılmaz çok geçmeden uyuşturucu tedarikçiliği ve grup aidiyeti denklemini yeniden gözden geçirecektir.

Yönetmen: Emre Erdoğdu

Senaryo: Emre Erdoğdu

Oyuncular: Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Sermet Yeşil, Onur Ünlü, Nazlı Bulum, Can Evrenol, Ahmet Rıfat Şungar

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Beni Sevenler Listesi

Yapımcı Firma: TN Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 23.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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