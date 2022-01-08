Son dakika: "Beni götüreceksin" dedi, minibüs şoförü ile yumruk yumruğa kavga etti... O anlar kamerada

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - "Beni götüreceksin" dedi, minibüs şoförü ile yumruk yumruğa kavga etti... O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, yer olmadığını söyleyip yolcuyu almayınca ortalık karıştı. Aralarında kısa süreli tartışma yaşanan şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Minibüsün içinde onlarca yolcunun olması ise dikkat çekerken yumruk yumruğa kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, minibüs şoförünün "Yer yok" diyerek almadığı yolcu, şoföre tepki gösterdi. Minibüs şoförü ve yolcu arasında yer tartışması başlarken ilerleyen dakikalarda olay kavgaya dönüştü. Minibüsten inen şoför ile yolcu, yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı. İkili arasında yaşanan kavgayı gören vatandaşlar ise olayı güçlükle ayırdı. Kavga sonrasında öfkesini yenmeyen yolcu, minibüsü tekmeleyip küfürler savururken, minibüsün içinde onlarca yolcu olması da dikkat çekti. Yaşanan o kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.