Vali, "Beni Cuma Namazına Götür" Diyen Öğrenciye Sürpriz Yaptı
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'yu, makam aracı ile okulundan alıp cuma namazına götürdü.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu'ya sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına, ardından da yemeğe gitti.
VALİ, İLKOKUL ÖĞRENCİSİ İLE NAMAZA GİTTİ
Haki Yener İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Ordu Valisi Seddar Yavuz'a, 'Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen' isteğinde bulundu. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. Vali Yavuz, cuma namazı sonrası ise çocukla birlikte yemek yedi.
"BİZİM İŞİMİZ GÖNÜLLER ALMAK"
İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "Tolgacan'ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan'ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize" dedi.
Tolgacan Zorlu ise, "Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve beni çok mutlu eden vali amcaya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Vali iyimserli, herşey de olumsuzluk aramayınCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Vali bey Mercedese binip, ultra lüks lokantaya gitsin,, biz de hutbe gazıyla yardım verelim. Bir kuruş veresim gelmiyor..Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırQWE: E vermeeeeYayından Kaldır
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Ne olursa olsun işin özünü kaçırmayalım DEVLET ARTIK HERYERDE.... EYVALLAH SAYIN VALİMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Gençlerimize kim sahip çıkıyorsa teşekkür ederiz allah razı olsun..vali bey uşak 'da görev yapmıştı kendisini tanıyorum RABBİM TÜRKİYEMİZE güç kuvvet huzur birlik ve beraberlik versin..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır