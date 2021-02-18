Beni Bırakma "Tarık" neden yok? Emrah Akduman Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Tarık karakterinin olmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Beni Bırakma dizisinde Tarık karakterini canlandıran Emrah Akduman, sosyal medyada açıkladı! Peki, Beni Bırakma "Tarık" neden yok? Emrah Akduman Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarında hafta içi her gün seyircilerle buluşan günlük dizi Beni Bırakma, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmekte. Dizinin sevilen karakterlerinden Tarık'ın son bölümlerde yer almaması izleyicileri hem üzdü hem de merak ettirdi. Dizide Tarık Sayar karakterini canlandıran Emrah Akduman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını sevenlerine duyurdu. Peki, Beni Bırakma "Tarık" neden yok? Emrah Akduman Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Beni Bırakma Tarık diziden ayrıldı mı?

BENİ BIRAKMA TARIK DİZİDEN AYRILDI MI?

Polislerin aradığı Tarık, teslim olmak yerine yurt dışına kaçtı. Bırakma Tarık 542. bölümde senaryo gereği yurtdışına gitti görüldü. Her şeyini de kızına bıraktı. Bu sebeple Tarık diziden ayrıldı mı? gibi sorular sorulmaya başlandı. Başarılı oyuncu Emrah Akduman diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

EMRAH AKDUMAN KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Emrah Akduman, Yakışıklı oyuncu ilk olarak 2006 yılında Umut Adası adlı yapımda yer almış ve ilerleyen yıllarda Eski 18 adlı dizide yer almıştır.