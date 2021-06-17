Beni Bırakma ne zaman final yapacak?
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Beni Bırakma ne zaman final yapacak?

Beni Bırakma ne zaman final yapacak?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Beni Bırakma final bölümü ile ATV ekranlarında olacak.

Beni Bırakma final bölümü ile ATV ekranlarında olacak. 4 sezondur devam etmekte olan dizinin 630'ncu bölümünde final yaparak yayın hayatına son vereceği ifade edildi. Peki, Beni Bırakma ne zaman final yapacak? İşte, o bilgiler

BENİ BIRAKMA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Beni Bırakma 630'uncu bölümüyle 18 Haziran Cuma günü final yapacak.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?

Kaynak: Hürriyet

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