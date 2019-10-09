Beni annemin duaları koruyor

09.10.2019 10:45

İş yoğunluğunun arasında Kahramanmaraş' dan gelen annesi Selvi Paksoy'a İstanbul'un önemli camilerini gezdiren Nurdan Paksoy, yeni başlayacağı film içinde görüşmelere devam ediyor.

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen ünlü isim Nurdan Paksoy "İstanbul gibi bir şehirde yaşamak zor,4. Sinema filmimi çekmek için görüşmelerim devam ediyor. Oyunculuk sektörüne girerken her kes bir şeyler söyledi birazda gözümü korkuttu. Sinema dünyasında hiç kötü bir durumla karşılaşmadım ya söylenenler yalan ya da annemin duaları beni koruyor" dedi. Önümüzdeki günlerde televizyon ekranlarında olmak istediğini de sözlerine ekleyen Nurdan Paksoy, sinemanın oyuncuya işinde büyük tecrübe ve disiplin kattığı vurgusunu da yaptı.

Kaynak: Bültenler