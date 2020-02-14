14.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:18

Burdur'un Bucak ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsat bilen kişi, açtığı "beni affet" yazılı pankartla eşinden özür diledi.

Oğuzhan Mahallesi'nde eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa E, karısının iş yerinin önüne gitti.

Elinde çiçek buketi bulunan Mustafa E, çekicinin üzerine çıkarak, "Seni üzüp ağlattığım her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni affet." yazılı pankart açtı.

Mustafa E, eşinin şikayetçi olması üzerine, bölgeye gelen polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA