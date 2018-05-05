Bengü Sevgilisi Selim Selimoğlu ile Bugün Nişanlanıyor

Geçtiğimiz ay Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi alarak "Evet" cevabını veren Bengü, bugün Acarkent'teki evinde aile arasında düzenlenecek törenle nişanlanıyor.

DETAYLARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Detaylarla tek tek ilgilenen şarkıcının hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Süsleme ve fotoğraf çekimi için bir organizasyon şirketiyle anlaşan Bengü, iki haftadır yoğun günler geçiriyordu. İkili, nişan töreninden hemen sonra düğün hazırlıklarına başlayacak.

"İKİ GÖNÜL BİR OLUNCA"

Şarkıcı yaşadığı mutluluğu Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Nişan yüzüklerinin fotoğrafını paylaşan Bengü şu notu düştü: Biz iki gönül; birbirimizi çok sevdik; bir ömür beraber geçirmeye karar verdik. Yarın ilk adımımıza ailelerimizin huzurunda atıyoruz. Her gönül bir olsun diye; bir ömür boyu sürsün diye."