Bengü, Kına Sonrası Annesiyle Paylaştığı Fotoğraftaki Notla Herkesi Duygulandırdı

29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Bengü, dün akşam Acarkent'te kına gecesi düzenledi. Geleneklere bağlı kalınarak hazırlanan kına törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Şarkıcı, kına merasiminin ardından annesiyle sarıldığı anları Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

"BOĞAZIMDAKİ DÜĞÜMÜ ANNEME SARILINCA ÇIKARTTIM"

Kına yakıldıktan sonra annesiyle sarılma anlarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı altına şu notu düştü: "Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan...Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini , özenle büyüttüğü kızını hep bi uğurladı...Ağlamadık hiç...Ben de; o da...Ta ki bugüne kadar...Bugün kınam yakılıyordu; "bi yere gitmiyorum ki anne" dedim...Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım...Başka bi duyguymuş...Annem çok seviyorum seni"