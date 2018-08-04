Bengü Güreşlerinde Kalp Krizi Geçiren Kişi Öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan 26. Bengü Güreşlerinde kalp krizi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan 26. Bengü Güreşlerinde kalp krizi geçiren 1 kişi hayatını kaybetti.
26. Yayla Güreş Şenliklerini izlemek üzere gelen 85 yaşındaki Sadık Divan güreşlerin sonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirdiği esnada Jandarma ekiplerinin müdahale yapığı Divan, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar ambulansın ve sağlık ekibinin olmamasından yakındı.
Öte yandan ambulansın 3 saatlik kirasını ödeyen derneğinin, gün boyu ambulansı kiralamamasına çok sayıda vatandaş dernek üyelerine tepki gösterdi.