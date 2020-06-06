Bengü: Değişime ayak uyduruyoruz
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Bengü: Değişime ayak uyduruyoruz

Şarkıcı Bengü, önceki gün Kuruçeşme'deki bir müzik stüdyosuna girerken görüntülendi. Karantina süreci sorulan Bengü, küçük bebeği olduğu için çok kaygılandığını ancak sonra işin keyfini çıkarıp sürekli onunla ilgilendikleri için keyifli vakit geçirdiklerinden bahsetti

Bengü: Değişime ayak uyduruyoruz
06.06.2020 01:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:23

Stüdyoya çalışmaya geldiğini söyleyen şarkıcı, "Her an yeni bir şarkı çıkarabilirim, insanlar artık hareketli bir şarkı bekliyorlar." dedi.

Bengü, muhabirlerin "Sektör artık YouTube üzerinden yürüyor. Bu yüzden kaygınız var mı?" sorusuna, "Hayır bizde değişime ayak uyduruyoruz. Dünya buna döndü artık her şey dijital, müzikte dahil. Bende genç bir şarkıcı olarak gençlerin dinamikliğine ayak uyduruyorum." diye yanıt verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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