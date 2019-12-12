Bengü 2020'yi sahnede karşılıyor
YENİ yıla girmeye az bir zaman kala birçok ünlü sanatçının programı da belli oldu.
12.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:38
YENİ yıla girmeye az bir zaman kala birçok ünlü sanatçının programı da belli oldu. Yeni yılı sahnede karşılayacak şarkıcılardan biri olan Bengü Crowne Plaza Florya'da sahne alacak. Hazırladığı özel repertuvarını konukları için söyleyecek olan Bengü, dans şovları ve sürprizleriyle 2020'ye merhaba demeye hazırlanan Bengü'yü gecede eşi Selim Selimoğlu ile kızı Zeynep ve ailesi de yalnız bırakmayacak.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA
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