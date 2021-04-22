Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin yeni hedefi Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin yeni hedefi Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya

Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin yeni hedefi Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Spor

Milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da gerçekleştirilecek Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da gerçekleştirilecek Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Polonya'nın Gniezno kentinde mart ayında düzenlenen BWF International Challenge Polonya Açık Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Erçetin ve İnci, yeni hedeflerini Avrupa Şampiyonası'nda madalya olarak belirledi.

Antrenörleri Uğur Erçetin ve Murat Sönmez yönetiminde Erzincan'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren başarılı ikili, Ukrayna'dan da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Gözler olimpiyat kotasında

Milli sporculardan Nazlıcan İnci, AA muhabirine yaptığı açılamada, pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl hiçbir organizasyona katılamadıkları süreçte Polonya Açık'ın kendileri için büyük moral olduğunu söyledi.

Verilen uzun aradan dolayı Polonya'daki turnuvanın zorlu geçtiğini ifade eden İnci, şöyle konuştu:

"Özellikle İspanya ile yaptığımız ilk maçta çok zorlandık. Fakat o maçı iyi tamamlayınca biz de biraz rahatladık ve tecrübemizi konuşturmaya başladık. Bence bu bir yıl sonra alınan en güzel dereceydi. Bizim için de çok iyi motivasyon oldu. Polonya ile birlikte bizim olimpiyat sürecimiz başlamış oldu. Önümüzdeki turnuvalara karar verip, oralardan iyi dereceler ve puanlar alıp, olimpiyat kotasının içine girmeye çalışacağız."

Bengisu Erçetin ise Ukrayna'daki şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını belirterek, "Bu turnuva öncesi Ankara'da bir kampımız olacak ve ondan sonra Ukrayna'ya Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Turnuvalar için haftanın 6 günü çift antrenman çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyat kotasına girmek ve ülkemiz ile şehrimizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Sönmez: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Antrenör Murat Sönmez, uzun bir aradan sonra gittikleri ilk turnuva olan Polonya Açık'ta başarı sağlamanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'daki Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den 7 sporcunun katılacağını ve bu sporculardan 4'ünün Erzincanlı olduğunu dile getiren Sönmez, "Şampiyonaya uzun süredir hazırlanıyoruz ve sporcularımızın ufak tefek bazı sağlık sıkıntıları var. Onları inşallah bu dönemde halledip, en iyi şekilde performanslarını yukarı çekerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Antrenör Uğur Erçetin ise aynı zamanda kızı olan sporcusu Bengisu'yu en iyi şekilde turnuvalara hazırladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Dünyayı hayrete düşüren skandal! Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Dünyayı hayrete düşüren skandal! Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin yeni hedefi Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:26:29. #1.15#

title