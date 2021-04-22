Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin yeni hedefi Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya

Milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da gerçekleştirilecek Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da gerçekleştirilecek Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Polonya'nın Gniezno kentinde mart ayında düzenlenen BWF International Challenge Polonya Açık Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Erçetin ve İnci, yeni hedeflerini Avrupa Şampiyonası'nda madalya olarak belirledi.

Antrenörleri Uğur Erçetin ve Murat Sönmez yönetiminde Erzincan'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren başarılı ikili, Ukrayna'dan da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Gözler olimpiyat kotasında

Milli sporculardan Nazlıcan İnci, AA muhabirine yaptığı açılamada, pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl hiçbir organizasyona katılamadıkları süreçte Polonya Açık'ın kendileri için büyük moral olduğunu söyledi.

Verilen uzun aradan dolayı Polonya'daki turnuvanın zorlu geçtiğini ifade eden İnci, şöyle konuştu:

"Özellikle İspanya ile yaptığımız ilk maçta çok zorlandık. Fakat o maçı iyi tamamlayınca biz de biraz rahatladık ve tecrübemizi konuşturmaya başladık. Bence bu bir yıl sonra alınan en güzel dereceydi. Bizim için de çok iyi motivasyon oldu. Polonya ile birlikte bizim olimpiyat sürecimiz başlamış oldu. Önümüzdeki turnuvalara karar verip, oralardan iyi dereceler ve puanlar alıp, olimpiyat kotasının içine girmeye çalışacağız."

Bengisu Erçetin ise Ukrayna'daki şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını belirterek, "Bu turnuva öncesi Ankara'da bir kampımız olacak ve ondan sonra Ukrayna'ya Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Turnuvalar için haftanın 6 günü çift antrenman çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyat kotasına girmek ve ülkemiz ile şehrimizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Sönmez: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Antrenör Murat Sönmez, uzun bir aradan sonra gittikleri ilk turnuva olan Polonya Açık'ta başarı sağlamanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Ukrayna'daki Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den 7 sporcunun katılacağını ve bu sporculardan 4'ünün Erzincanlı olduğunu dile getiren Sönmez, "Şampiyonaya uzun süredir hazırlanıyoruz ve sporcularımızın ufak tefek bazı sağlık sıkıntıları var. Onları inşallah bu dönemde halledip, en iyi şekilde performanslarını yukarı çekerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Antrenör Uğur Erçetin ise aynı zamanda kızı olan sporcusu Bengisu'yu en iyi şekilde turnuvalara hazırladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya