Bengisu'dan yeni tekli!

Sözü Sezen Aksu'ya, müziği Çetin Akcan'a ait olan 'Eyvallah', Bengisu tarafından yeniden yorumlandı.

Birkan Şener ve Gökçer Turan'ın düzenlemesiyle ortaya çıkan 'Eyvallah', Bengisu'nun Youtube üzerinden yaptığı "Benim İçin Söyle Bengisu" serisinde de en çok beğenilen şarkı olmuştu.

Başarılı müzisyen yeni parçasıyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Eyvallah gerçekten çok güçlü, anlam dolu ve beni söylerken de dinlerken de çok etkileyen bir şarkı. Cover olarak yayınladığım bu şarkının bir de benim sesimle hayat bulması benim için büyük bir lütuf."

Kaynak: Hürriyet