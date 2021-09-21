Bengi Başer kimdir? Prof. Dr. Bengi Başer kaç yaşında, aslen nerelidir? Bengi Başer'in uzmanlık alanı nedir?

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BENGİ BAŞER KİMDİR?

Prof. Dr. Bengi Başer 1965 yılında dünyaya geldi. 1983 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okumaya başladı. 1991 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde mecburi hizmetini yerine getirdi. Burada 4 yıl çalıştı. 1995 yılından itibaren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak göreve başladı. 2002 yılında burada çalıştı. 2002 yılında yine Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önce uzman,2012 yılında ise aynı hastanede doçent oldu. Daha sonra İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde Konsültan Hekim olarak görev almaya başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Prof. Dr. Bengi Başer 1995 yılından beri Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyesi olarak çalışmakta. 6 yıl TKD Koroner Kalp Hastalığı Çalışma grubu yönetim kurulu üyesi ve 2 yıl boyunca aynı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

TKD Basın ve İletişim Grubu'nda uzun yıllar görev alan Beşer, Euroaspire III çalışmasının Türkiye ayağında primer yürütücü olarak görevinde bulundu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PLATO çalışmasında yardımcı araştırmacı olarak çalıştım.

Girişimsel Kardiyoloji ile Türkiye Klinikleri dergilerinin hakem kurulunda da yer alan Başer, Ciddi Aort Darlığında Dipiridamollü Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ( M.O. Demirkol, B. Yaymacı, Y. Başaran) çalışmasıyla 3. Uluslararası Nükleer Onkoloji ve 12. Ulusal Nükleer Tip kongrelerinde (1998) Seçkin Bildiri ödülleri aldım.

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