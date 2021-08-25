Benfica tur atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Benfica tur atladı

Benfica tur atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında golsüz sona eren PSV ile Benfica, maçı sonrası, ilk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica tur atladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında golsüz sona eren PSV ile Benfica, maçı sonrası, ilk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica tur atladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında PSV ile Benfica karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 32. dakikasında Benficalı Lucas gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Benfica tur atladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 00:24:40. #1.14#

title