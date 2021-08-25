Benfica tur atladı
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında golsüz sona eren PSV ile Benfica, maçı sonrası, ilk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica tur atladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında golsüz sona eren PSV ile Benfica, maçı sonrası, ilk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica tur atladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında PSV ile Benfica karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 32. dakikasında Benficalı Lucas gördüğü ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Benfica, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı