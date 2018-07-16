Benfica, Trabzonspor'un Genç Yıldızı Abdülkadir İçin 15 Milyon Euro Teklif Etti
Portekiz devi Benfica, Trabzonpsor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e kancayı taktı. Bordo-mavili ekibin kapısını çalan Benfica, 15 milyon euro ödemeyi kabul etti.
Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor. Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.
ÖDEME İKİYE BÖLÜNECEK
Kırmızı-beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon eurosu bir hafta içinde 5 milyon eurosu ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor.
YORUMLAR (1)
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işte bunlar hep yabancı kuralının eseri. eğer ki yabancı serbestisi olmasa idi klüblerimiz gençleri bırakmaz yüksek maaş ödeyerek gelişimlerini engelleyip futbol hayatlarını bitireceklerdi. eksiklerine rağmen avrupa ya futbolcu satmamız bir artıdır...Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır