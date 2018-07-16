Benfica, Trabzonspor'un Genç Yıldızı Abdülkadir İçin 15 Milyon Euro Teklif Etti

Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor. Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.

ÖDEME İKİYE BÖLÜNECEK

Kırmızı-beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon eurosu bir hafta içinde 5 milyon eurosu ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor.