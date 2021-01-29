Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
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Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı

29.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:21
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Benfica Kulübü, 66 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jesus'un son yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Durumu iyi olduğu belirtilen Jesus'un izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör, son olarak Portekiz Kupası çeyrek finalinde Belenenses'i 3-0 yendikleri karşılaşmada rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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