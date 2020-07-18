Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirileceğini duyurdu.
18.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:58
Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirileceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Daha önce 2009-2015 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran Jesus, takımı 3 kez lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019 yılında Flamengo'nun başına geçmişti.
Kaynak: AA