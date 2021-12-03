Benfica-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica, Sportings ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Benfica-Sportingmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

BENFİCA - SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Sporting maçı, 4 Aralık 2021 Cuma günü saat 00:15'TE oynanacak. KarşılaşmaS Sport 2'de canlı yayınlanacak.

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet