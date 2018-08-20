Benfica'nın yıldızı Miguel Vitor: PAOK, Fenerbahçe'den Daha İyi Bir Takım

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyen ve play-off turunda Yunan PAOK ekibiyle karşılaşan Benfica'da savunma oyuncusu Miguel Vitor'dan ilginç bir değerlendirme geldi.

"FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ TAKIM"

2013-2016 yılları arasında PAOK'ta forma giyen Portekizli savunma oyuncusu, "PAOK, Basel ve Spartak Moskova'yı eleyerek buraya geldi. Fenerbahçe, belki Avrupa'da PAOK'tan daha çok biliniyor ama PAOK, Fenerbahçe'den daha iyi, daha tehlikeli bir takım. Onlara karşı çok iyi hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN ALIŞIĞIZ"

Portekiz basınına konuşan Vitor, "PAOK evinde çok güçlü bir takım. Spartak Moskova'ya 2-0 yeniliyorlardı. 10 dakikada 3-2 geri çevirdiler. Ama Benfica, bu stat ortamına Türkiye'den alıştı bile." dedi.