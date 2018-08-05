Benfica'nın Yıldız Savunmacısı Ruben Dias'a, Lyon Talip Oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligindeki rakibi Benfica'da ayrılık yaşanıyor! Portekiz ekibinin 21 yaşındaki defans oyuncusu Ruben Dias'ın Fransa Ligi takımlarından Lyon'a transfer olacağı belirtildi.

''LYON'A GİTMEK İSTİYOR''

Fransız ekibinin başkanı Jean-Michel Aulas, yaptığı açıklamada transferi doğrularken ''Ruben Dias, Lyon'a gelmek istiyor. Ancak önce kulübü Benfica'yı ikna etmemiz gerekiyor. İstedikleri bonservis ücreti çok yüksek, orta yolu bulmamız gerekiyor.'' dedi.

BENFICA 45 İSTİYOR, LYON 30 VERİYOR

Benfica'nın Ruben Dias için 45 milyon euro talep ettiği, Lyon'un ise bu miktarı düşürmeye çalıştığı kaydedildi. Dias'ın sözleşmesinde 45 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Lyon'un son teklifinini ise 30 milyon euro olduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAYACAK MI?

21 yaşındaki Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika sahada kalmıştı. Transfer gelişesinin ardından Ruben Dias'ın Fenerbahçe rövanşında sahada olup olmayacağı merak konusu oldu.