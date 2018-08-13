Benfica'nın Hocası Rui Vitori, Abdülkadir Ömür Transferiyle İlgili Soruyu Cevaplamadı

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçı öncesi basın toplantısında Abdülkadir Ömür transfer sorusuna yanıt verdi.

Abdülkadir Ömür ile hala ilgilenip ilgilenmedikleri hakkında gelen soruya, "Başkanlar veya kulüp yöneticileri kendi aralarında konuşabilirler. Ama biz sadece maça odaklandık. Transferi ikinci plana attık. Volkan ile Ayew ile meşgulüz. Tamamen maça odaklandık." cevabını verdi.

AĞAOĞLU: BENFICA, 20 MİLYON DOLARLIK TEKLİF YAPTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün henüz hak ettikleri piyasa değerini yakalayamadıklarını vurgularken, "Benfica, Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolar'lık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik." açıklamasını yapmıştı.