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Benfica, Borussia Dortmundlu Weigl'i transfer etti

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl'i kadrosuna kattı.

31.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:22
Benfica, Borussia Dortmundlu Weigl'i transfer etti

1. Ligi ekiplerinden , forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl'i kadrosuna kattı.

Almanya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benfica ile Julian Weigl'in transferi konusunda anlaşmaya vardık. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, Portekiz'deki macerasında iyi şanslar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Borussia Dortmund'a 2015'te katılan 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, 171 maçta görev aldı ve 4 gol attı.

Kaynak: AA
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