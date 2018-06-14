Benfica, Talisca'yı Çin'e Kiralayarak Beşiktaş'ı Devre Dışı Bıraktı

Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanması şaşkınlıkla karşılanmıştı....

İngiliz ve İtalyan takımlarının istediği Talisca'nın kiralık olarak Çin'e gitmesinin arkasındaki nedeni Portekiz basını yazdı. İddiaya göre Beşiktaş Talisca'nın 21 milyon euronun üzerinde satılması halinde, satıştan yüzde 20 pay alacaktı.

BEŞİKTAŞ'A PAY VERMEYECEKLER

Portekiz basını, Benfica'nın satıştan Beşiktaş'a pay verme şartından kurtulmak amacıyla oyuncuyu Guanghou Evergrande'ya 6 aylığına kiraladığını, Ocak'ta 25 milyon euroya satışın gerçekleşeceğini yazdı!..

6 AYLIĞINA 5,5 MİLYON EURO KAZANACAK

Benfica bu maddenin bağlayıcı hükmünden kurtulmak için Talisca'yı, Guangzhou Evergrande'ye 6 aylığına kiralandı. Bu şekilde Beşiktaş devre dışı bırakıldı. Satış ise ocak ayında gerçekleşecek ve Benfica bu satış karşılığında Çin kulübünden 25 milyon euro (137 milyon TL) alacak. Futbolcunun 6 ayda kazanacağı ücret ise bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro...