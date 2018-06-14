Benfica, Talisca'yı Çin'e Kiralayarak Beşiktaş'ı Devre Dışı Bıraktı
Benfica, Talisca'yı 21 milyon euronun üzerindeki miktara satması halinde Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecekti. Portekizliler, Beşiktaş'ı devreden çıkarmak için Brezilyalı futbolcuyu Çin'e kiraladı.
Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanması şaşkınlıkla karşılanmıştı....
İngiliz ve İtalyan takımlarının istediği Talisca'nın kiralık olarak Çin'e gitmesinin arkasındaki nedeni Portekiz basını yazdı. İddiaya göre Beşiktaş Talisca'nın 21 milyon euronun üzerinde satılması halinde, satıştan yüzde 20 pay alacaktı.
BEŞİKTAŞ'A PAY VERMEYECEKLER
Portekiz basını, Benfica'nın satıştan Beşiktaş'a pay verme şartından kurtulmak amacıyla oyuncuyu Guanghou Evergrande'ya 6 aylığına kiraladığını, Ocak'ta 25 milyon euroya satışın gerçekleşeceğini yazdı!..
6 AYLIĞINA 5,5 MİLYON EURO KAZANACAK
Benfica bu maddenin bağlayıcı hükmünden kurtulmak için Talisca'yı, Guangzhou Evergrande'ye 6 aylığına kiralandı. Bu şekilde Beşiktaş devre dışı bırakıldı. Satış ise ocak ayında gerçekleşecek ve Benfica bu satış karşılığında Çin kulübünden 25 milyon euro (137 milyon TL) alacak. Futbolcunun 6 ayda kazanacağı ücret ise bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro...
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Gerizekalı mısınız? Fikret Orman veya Beşiktaş niye kazık yesin? Geldi oynadı kazandı kazandırdı gitti. Gittikten sonra ister Çin''e gitsin ister Mars''a. . alacak mışız! yahu kimse kimseye avantadan para kazandırmaz bundan önceki süreçte nasıl Beşiktaş her kuruşun peşinde koştu ise Benfica''da koşacaktır bundan doğal ne var?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fiko kuduruyor neden diyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUMMMMCevap Yaz 3 6 Yayından KaldırGÜNEŞE MERMİ SIKAN ADAM: neden gardaş nefret edıyorsun sana soruyorum ADANALI olarak1 Yayından KaldırKİMSE BEŞİKTAŞ''TAN BÜYÜK DEĞİLDİR.: Galatasaraylı, Fenerbahçeli Gençlerbirliği veya herhangi bir takımlı olup nefret edebilirsin ama Van memleketli sıfatıyla neden nefret ettiğini söyler insan depremde yardım gönderdiği için olabilir mi?1 1 Yayından Kaldır