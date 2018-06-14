Benfica, Talisca'yı Çin'e Kiralayarak Beşiktaş'ı Devre Dışı Bıraktı

Benfica, Talisca'yı 21 milyon euronun üzerindeki miktara satması halinde Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecekti. Portekizliler, Beşiktaş'ı devreden çıkarmak için Brezilyalı futbolcuyu Çin'e kiraladı.

Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralanması şaşkınlıkla karşılanmıştı....

İngiliz ve İtalyan takımlarının istediği Talisca'nın kiralık olarak Çin'e gitmesinin arkasındaki nedeni Portekiz basını yazdı. İddiaya göre Beşiktaş Talisca'nın 21 milyon euronun üzerinde satılması halinde, satıştan yüzde 20 pay alacaktı.

BEŞİKTAŞ'A PAY VERMEYECEKLER

Portekiz basını, Benfica'nın satıştan Beşiktaş'a pay verme şartından kurtulmak amacıyla oyuncuyu Guanghou Evergrande'ya 6 aylığına kiraladığını, Ocak'ta 25 milyon euroya satışın gerçekleşeceğini yazdı!..

6 AYLIĞINA 5,5 MİLYON EURO KAZANACAK

Benfica bu maddenin bağlayıcı hükmünden kurtulmak için Talisca'yı, Guangzhou Evergrande'ye 6 aylığına kiralandı. Bu şekilde Beşiktaş devre dışı bırakıldı. Satış ise ocak ayında gerçekleşecek ve Benfica bu satış karşılığında Çin kulübünden 25 milyon euro (137 milyon TL) alacak. Futbolcunun 6 ayda kazanacağı ücret ise bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro...

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

  • KİMSE BEŞİKTAŞ''DAN BÜYÜK DEĞİLDİR.:
    Gerizekalı mısınız? Fikret Orman veya Beşiktaş niye kazık yesin? Geldi oynadı kazandı kazandırdı gitti. Gittikten sonra ister Çin''e gitsin ister Mars''a. . alacak mışız! yahu kimse kimseye avantadan para kazandırmaz bundan önceki süreçte nasıl Beşiktaş her kuruşun peşinde koştu ise Benfica''da koşacaktır bundan doğal ne var?
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • VANLI:
    bİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUMMMM
    Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
    GÜNEŞE MERMİ SIKAN ADAM: neden gardaş nefret edıyorsun sana soruyorum ADANALI olarak
    1 Yayından Kaldır
    KİMSE BEŞİKTAŞ''TAN BÜYÜK DEĞİLDİR.: Galatasaraylı, Fenerbahçeli Gençlerbirliği veya herhangi bir takımlı olup nefret edebilirsin ama Van memleketli sıfatıyla neden nefret ettiğini söyler insan depremde yardım gönderdiği için olabilir mi?
    1 1 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.