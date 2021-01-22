Benevento - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Benevento - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

22.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:33
Benevento - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İtalya Serie A maçı kaldığı yerden tüm heyecanıyla Benevento - Torino karşılaşmasıyla ile devam ediyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Benevento - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu ise merak konusu.

İtalya Serie A Benevento - Torino maçı, sadece İtalya sınırları içinde değil, aynı zamanda dünya da ilgiyle takip edilmekte. Maç heyecanı içinde bekleyen taraftar ve futbol severler için İtalya Serie ABenevento - Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda!

BENEVENTO - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A Benevento - Torino maçı, Benevento'da Ciro Vigorito Stadyumu'nda gerçekleşecek. İtalya Serie A Benevento - Torino maçı, , Bilyoner TV ve Bein Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda,Digiturk 81, Bein Sports Max 1, Kablo TV 236 ve web üzerinden izlenebilecek.

BENEVENTO - TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

22 Ocak 2021 yani bugün gerçekleşecek olacak İtalya Serie A Benevento - Torino maçı, Türkiye saatiyle22:45'de başlayacak.

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