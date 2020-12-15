Benevento - Lazio İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Benevento - Lazio maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Benevento - Lazio maçıdır. Peki Benevento - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BENEVENTO - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Benevento - Lazio maçı 15 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

BENEVENTO - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Benevento - Lazio maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

BENEVENTO - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ciro Vigorito Stadyumu, Benevento'da oynanacak.