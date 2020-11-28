Benevento - Juventus maçı ne zaman saat kaçta? Benevento - Juventus hangi kanalda? Benevento - Juventus maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
28.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:39
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Benevento - Juventus maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Benevento - Juventus maçı hangi kanalda? Benevento - Juventus maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Benevento - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?
Büyük önem taşıyan maçtaBenevento - Juventus karşı karşıya gelecek. Peki,Benevento - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?Benevento - Juventus maçı hangi kanalda, hakemi kim?Benevento - Juventus maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BENEVENTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benevento - Juventus, İtalya Serie A maçı 28 11 2020 günü Maçın başlama saati 20:00.
BENEVENTO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Benevento - Juventus, maçı Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak.