Benelüks ülkelerinden Ukrayna'nın egemenliğine destek
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Benelüks ülkelerinden Ukrayna'nın egemenliğine destek

Benelüks ülkelerinden Ukrayna'nın egemenliğine destek
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) dışişleri bakanları, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.

Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) dışişleri bakanları, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Kiev'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, bakanların, davetini kabul edip "Rus saldırganlığı karşısında" dayanışma göstererek geldikleri için teşekkür etti.

Bakanların, dün, Lugansk cephesini ziyaret ettiklerini ve Donbas'taki duruma ilişkin ilk elden bilgi aldıklarını belirten Kuleba, "Ayrıca gerçekleşecek Kırım Platformu hakkında görüştük. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'u platforma bekliyoruz." dedi.

Kuleba, Normandiya formatının hala çalıştığını ancak daha aktif olmasını istediklerini ifade ederek, "Tüm partnerlerimizi Rusya'yı görüşmelerde yapıcı olması için daha fazla baskı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Benelüks ülkelerinden Ukrayna'ya destek

Wilmes, ziyaretin Belçika başkanlığında Benelüks ülkelerinin ilk ziyareti olduğunu ve bunun da Benelüks ülkelerinin Ukrayna'ya olan desteğini gösterdiğini belirtti.

Dün Donbas bölgesini ziyaret ettiklerini ve yetkililerle görüştüklerini kaydeden Wilmes, "Bakanlar olarak raporlar okuyoruz ama rapor okumakla oradaki insanlarla yüz yüze görüşmek çok farklı, bu açıdan ziyaret çok faydalıydı." diye konuştu.

Wilmes, Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlarına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini yinelediklerini ifade ederek, "İki husus önemli. İlki, Minsk 2 anlaşması krizin çözümü için tek güvenilir yol ve tüm taraflar buna bağlı kalmalı. İkincisi, diyalog tek çözüm yöntemi olmalı. Ayrıca Kırım'ın uluslararası gündemde olması için Kırım Platformu'nu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Asselborn da Benelüks ülkelerinin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Donbas'ta Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) gözlem misyonlarının hareketliliğinin kısıtlanmasından endişe duyduklarını kaydeden Asselborn, Ukrayna'daki reformların uygulanmasının önemli ve bu konuda siyasi iradenin doğru yolda olduğunu belirtti.

Asselborn, görüşmede Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) sürecini de görüştüklerini ifade ederek, "AB bu konuda pek çok şey yaptı ancak yeterli değil, Ukrayna dahil tüm dünyanın aşı temin edebilmesi için süreci hızlandırmalıyız." şeklinde konuştu.

Blok da Benelüks ülkeleri olarak Ukrayna'nın egemenliğine tam destek verdiklerini belirterek, "Ayrıca, düşürülen MH-17 uçağına ilişkin Ukrayna hükümetinin iş birliğini takdir ediyorum, bu iki ülkeyi de vuran bir trajedi, adaletin tesisi için gündemde tutmak önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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