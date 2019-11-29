Benekli Semender doğaya bırakıldı

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:07

Malatya'da bir vatandaş tarafından bulunan Benekli Semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde doğaya bırakıldı.



Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Burak Karaman önceki gün evinin önünde sarı benekli semender gördü. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Karaman, internet üzerinden yaptığı araştırmada bulduğu hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu tespit etti. Bunun üzerine semenderi kutu içerisine koyup evine götüren Burak Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine haber verdi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgeye gelerek bilimsel adıyla Neurergus strauchii bilinen Benekli Semender'i teslim alarak, doğaya bıraktı. - MALATYA

Kaynak: İHA