Benekli Ayhan kimdir? Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan (Ayhan Koç) kimdir, gerçek adı ne, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Ankaragücü'nün Sivaslı taraftarı Benekli Ayhan kimdir merak edilen konuların başında gelmektedir. Benekli Ayhan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Detaylar sizlerle...

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Youtube ve sosyal medya fenomeni olan Benekli Ayhan, Ankaragücü taraftarıdır. Youtube'da kanalı olan ve 370 bin abonesi bulunan Benekli Ayhan'ın gerçek ismi "Ayhan Koç" 'tur. Aslen Sivaslı olan Ayhan Koç'un İnstagram'da ise toplamda 280 bin takipçisi bulunmaktadır. Youtube videoları binlerce kez izlenen Benekli Ayhan'ın kanaldaki toplam görüntülenmesi 50 milyona yaklaşmıştır.

Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşadığı bilinen Benekli Ayhan'ın Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN" 'dır. Aynı şekilde İnstagram hesabının adı ise "@benekli.ayhan" 'dır.

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